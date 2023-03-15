دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن نظام بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقرر مشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32 في المونديال، في نسخته الثالثة والعشرين، سيتمّ توزيعهم على 12 مجموعة، على أن تضم كل مجموعة 4 منتخبات، فيما سيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إضافة لأفضل 8 فرق احتلت المركز الثالث من بين المجموعات إلى الدور الـ 32.

النسخة المقبلة من أكبر بطولات العالم، ستشهد خوض المرشحين لـ 8 مباريات بدلاً من 7، من الدور الأول وحتى المباراة النهائية، فيما سيتم زيادة عدد المباريات إلى 104 بدلاً من 64.

وقد تمّ تحديد موعد المشهد الختامي لبطولة كأس العالم، إذ تقرر أن يقام في 19 يوليو/ تموز 2026.

في وقت سابق، كان الفيفا يرغب في توزيع المنتخبات على 16 مجموعة من 3 فرق، قبل أن تعدل عن قراراها وتخفضه لـ 12 مجموعة مكونة من 4 فرق.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نظام البطولة المعدل يستند إلى "مراجعة شاملة تراعي النزاهة الرياضية، ورفاهية اللاعب، وسفر الفريق، والجاذبية التجارية والرياضية، فضلاً عن تجربة الفريق والمشجع".

وأضاف الاتحاد: "كما أن النظام المُعدل يخفف من مخاطر التواطؤ ويضمن أن تلعب جميع الفرق 3 مباريات على الأقل، مع توفير وقت راحة متوازن بين الفرق المتنافسة".