دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الأربعاء، عن نيته إقامة إفطار جماعي خلال شهر رمضان المقبل، على أرض ملعب الفريق "فيلا بارك".

وأصدر النادي الناشط في (بريميرليغ) بيانا عبر موقعه الرسمي، كشف فيه عن إقامة فطور مفتوح للمسلمين، يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل/ نيسان.

وجاء في البيان: "تتخذ مؤسسة أستون فيلا خطوات لدعم الموظفين والمشاركين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك، وهو وقت للصيام والصلاة والتفكير للأعضاء المسلمين في مجتمعنا".

وأضاف: "يسعدنا أن نعلن أن فيلا بارك المكان الشريك في برمينغهام للإفطار المفتوح لمشروع الخيمة الرمضانية، يوم الأربعاء 5 أبريل".

وتابع: "الإفطار المفتوح هو المبادرة الرئيسية لمشروع الخيمة الرمضانية، مما يزيد من الانسجام المجتمعي والانتماء وتحويل الغرباء إلى أصدقاء أثناء الإفطار".