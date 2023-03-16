دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد الإسباني على ضيفه ليفربول الإنجليزي، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء الأربعاء، ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2023/2022.

وأحرز كريم بنزيما هدف "الميرنغي" الوحيد، ليتأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي في "تشامبيونزليغ"، بمجموع المباراتين 2/6.

ويُعد هذ الفوز السابع لنادي ريال مدريد على حساب منافسه ليفربول في آخر 8 مواجهات جمعت الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

واستمرت عقدة النجم المصري محمد صلاح أمام "الميرنغي"، إذ لم يذق طعم الانتصار أمامه في 8 مباريات في "تشامبيونزليغ"، بقميص نادي روما الإيطالي و"الريدز".

بينما اكتسح نادي نابولي الإيطالي نظيره آينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة، في مباراة احتضنها ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وتناوب على تسجيل أهداف نابولي كل من: فيكتور أوسيمين (ثنائية) وبيوتر زيلينسكي، ليتأهل الفريق إلى الدور الثمانية بمجموع المباراتين 0/5.