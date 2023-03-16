دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعيد انتخاب جياني إنفانتينو كرئيسٍ للاتحاد الدولي لكرة القدم بالتزكية، خلال الفترة من 2023 إلى 2027، وذلك خلال كونغرس "الفيفا" الثالث والسبعين الّذي أقيم في العاصمة الرواندية كيغالي، الخميس.

ويستمر إنفانتينو البالغ من العمر 52 عاماً، في رئاس منظومة لعبة كرة القدم لولاية ثالثة بالتزكية، لعدم وجود مرشحين.

وقال إنفانتينو في أعقاب انتخابه مجدداً: "إنّه لشرف كبير وامتياز رائع بالنسبة لي أن أكون رئيسياً لفيفا"، مُضيفاً: "هي أيضاً مسؤولية كبيرة وعظيمة، لقد تأثرت بدعمكم بكلّ تواضع".

وتابع بالقول: "أعدكم بأنّني سأستمر في خدمة فيفا، وخدمة كرة القدم في جميع أنحاء العالم وكلّ الاتحادات الـ211 الأعضاء لدى فيفا".

وأمضى جياني إنفانتينو في منصب رئاسة "الفيفا" 7 سنوات، وتحديداً منذ عام 2016، بعد فترة مؤقتة للكاميروني عيسى حياتو كنائب أول، عقب رحيل السويسري جوزيف سيب بلاتر.