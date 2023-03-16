دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، عقوبة بحقّ المصري طارق حامد، لاعب نادي اتحاد جدة، تحمل إيقافه لمدة مباراة واحدة وتغريمه بمبلغ 10 آلاف ريال (2660 دولار) بسبب ارتكاب سلوك غير رياضي.

وذكرت لجنة الانضباط والأخلاق أن العقوبة جاءت بناءً على "ارتكاب اللاعب سلوك غير رياضي وفقاً لما أظهره الناقل الرسمي"، مع الإشارة إلى أن إيقافه لمباراة واحدة سيكون في جميع المباريات الرسمية الّتي يمكنه المشاركة فيها.

وأوضحت اللجنة أن الغرامة المفروضة على طارق حامد يجب سدادها لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدةً أن العقوبة غير قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق..

وكانت عدسة كاميرا الناقل الرسمي لمنافسات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، قد وثّقت قيام طارق حامد بسلوك غير رياضي ضدّ حارس مرمى نادي الفيحاء، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، خلال مباراة الفريقين في الدور ربع النهائي، الإثنين الماضي.