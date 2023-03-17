دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلّب نادي الأهلي المصري على نظيره القطن الكاميروني، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على أرض الأخير، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023/2022.

أحرز أهداف "المارد الأحمر" كلّ من محمود عبد المنعم "كهربا" (ثلاثية) وبيرسي تاو، في الدقائق 23 و29 و51 و54.

وبذلك، أنعشَ النادي المصري حظوظه في بلوغ الدور الثاني، إذ وصل للنقطة السابعة في المركز الثالث على سلم ترتيب مجموعته، بفارق نقطتين عن الوصيف و3 عن المتصدر، مع الإشارة إلى أن مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني، في ذات الجولة، سيكون لها دور بارز في حسابات تأهل "المارد الأحمر".

ونال "كهربا" الإشادة والإطراء من مغرّدين في موقع تويتر، بعد أن نجح في هزّ شباك النادي الكاميروني 3 مرات (هاتريك).

ونجح المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً في إحراز أول ثلاثية له بقميص نادي الأهلي.

إليكم أبرز التغريدات: