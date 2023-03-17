دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022، الّتي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، الجمعة، عن عدد من المواجهات البارزة.

واصطدم نادي بايرن ميونخ الألماني مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في مواجهة تجمع المدرب بيب غوارديولا مع فريقه السابق.

فيما يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني مع منافسه تشيلسي الإنجليزي، في مباراة مكررة من العام الماضي، إذ سبق وأن لعبا معاً في ذات الدور وحينها ابتسمت النهاية لصالح "الميرنغي".

ويلعب نادي نابولي الإيطالي مع مواطنه إسي ميلان، بينما يواجه إنتر ميلان الإيطالي نظيره بنفيكا البرتغالي.

سيكون الفائز من مواجهة "البافاري" و "السيتيسينز" على موعدٍ مع الفائز من مباراة ريال مدريد و "البلوز" في الدور نصف النهائي، كما الفائز من لقاء الناديين الإيطاليين مع "النيراتزوري" أو النادي البرتغالي.

تقام مباريات دور الثمانية في (التشامبيونزليغ) بنظام الذهاب والإياب، خلال أيام 11 و 12 أبريل/ نيسان المقبل، و18 و19 من الشهر ذاته.