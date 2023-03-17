دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن قائمة الفريق لخوض منافسات تصفيات أمم أوروبا 2024، خلال فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار الجاري.

وتواجد كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، في قائمة منتخب بلاده والّتي ضمّت 26 لاعباً.

وسيواجه رونالدو، 38 عاماً، ورفاقه منتخب ليختنشتاين ومنتخب لوكسمبورغ في يومي 23 و26 على التوالي من الشهر الحالي، ضمن تصفيات "يورو 2024"، في أول ظهور للفريق بعد بطولة كأس العالم 2022.

ولعب كريستيانو رونالدو 5 مباريات معظمها كبديلٍ في مونديال قطر 2022، سجّل خلالها هدفاً واحداً.

ويُعتبر نجم النادي السعودي أكثر لاعب هزّاً للشباك مع منتخب بلاده في المباريات الدولية، إذ يمتلك برصيده 118 هدفاً بعد أن ظهر في 196 مباراة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تمّ تعيين مارتينيز مدرباً لمنتخب البرتغال، بعقدٍ يمتد لثلاث سنوات ونصف.

حينها، قال روبيرتو مارتينيز عن رونالدو: "هو لاعب في القائمة، لقد كان في المنتخب الوطني لمدة 19 عاماً"، مُضيفاً: "سنمنح جميع اللاعبين فرصة ونحترم كلّ من هم بالفعل في المنتخب الوطني، وكريستيانو سيكون واحدا منهم، يسعدني أن يكون بجانبي".