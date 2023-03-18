دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه يجب النظر إلى نادي برشلونة على أنه "أسد وليس قطة"، خلال مواجهة الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 في الدوري الإسباني.

قبيل الكلاسيكو، يقع "الميرنغي" في المركز الثاني على سلم ترتيب أندية الـ"لا ليغا" برصيد 56 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر "البلوغرانا".

تحدّث المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، قائلاً: "يجب أن نستمتع باللحظة وأن نكون في المقدمة في مباراة بالغة الأهمية، يمكننا الفوز بها إذا كنا قادرين على إظهار أفضل ما لدينا من جميع النواحي بشكل فردي وجماعي في الهجوم والدفاع".

وأضاف: "نحن لا نفكر في انتهاء الدوري، نحن نركز على الفوز في مباراة الغد، هذا هو الشيء الوحيد الذي يدور في أذهاننا، نريد خفض العجز".

وتابع: "علينا أن ننظر إلى برشلونة غدًا على أنه أسد وليس قطة، إذا دخلت في الأمر معتقدًا أنّهم قطة صغيرة، فسوف تأخذها على محمل الجد وهي لعبة ضخمة يجب أن نقاتل فيها حتى النهاية ونظهر التزامًا حقيقيًا".

وقال أنشيلوتي: "لن أقول إنني خائف أو قلق بشأن ذلك، لكنك دائمًا ما تشعر بالتوتر في الساعات التي تسبق المباريات".

عن مستقبله مع الفريق، قال أنشيلوتي: "لقد قلتُ مرارًا وتكرارًا إنني سأبقى في هذا النادي لبقية حياتي، لكن هذا مستحيل، إنه قرار يتعيّن على النادي اتخاذه وسيفعلون ذلك في نهاية الموسم مهما حدث".