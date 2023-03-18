دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة الفريق النهائية لفترة التوقف الدولي خلال مارس/ آذار الجاري، يتخللها مبارتان في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024.

ويلتقي "الفراعنة" مع منتخب مالاوي في يومي 24 و28 من الشهر الحالي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة القارة السمراء بكوت ديفوار.

ضمّت القائمة 24 لاعبًا، وشهدت تواجد محمد صلاح وعودة محمود عبد المنعم "كهربا"، بعد غياب دام قرابة 3 سنوات ونصف وتحديدًا منذ 2019، فيما غاب عنها محمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه".

حضر في القائمة:

الحرّاس: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي.

الدفاع: علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي.

الوسط: أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، عمر مرموش.

الهجوم: كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، مصطفى محمد.