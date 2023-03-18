دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، رامي عباس، على تغريدة تزعم استعداد اللاعب للرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي وتفضيله الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ردّ رامي عباس على التغريدة، مخاطباً المُغرّد: "من أين علمت ذلك، إن لم يكن حتى محمد وأنا ناقشنا هذا؟، أرجوك أخبرنا"، في إشارة واضحة إلى عدم صحة هذه الشائعات.

وكان مهاجم "الفراعنة" قد وقع على عقدٍ طويل الأمد مع "الريدز"، في يوليو/ تمّوز 2022.

انضمّ صلاح (30 عامًا) إلى النادي الإنجليزي الشهير في موسم 2018/2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي، وكسر منذ ذلك الحين العديد من الأرقام القياسية وحقق أبرز الألقاب، مثل دوري أبطال أوروبا و الدوري الإنجليزي.

هذا الموسم، شارك محمد صلاح في 26 مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجّل خلالها 11 هدفًا وقدّم 7 تمريرات حاسمة.