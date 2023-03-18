دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل عبد الرزاق حمدالله ثلاثية أسهم من خلالها في فوز فريقه اتحاد جدة على الفتح بنتيجة عريضة 1/5، في مباراتهما على أرض الأخير، مساء السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ 21 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

نجح المهاجم المغربي البالغ من العمر 32 عامًا، في تسجيل "الهاتريك"، خلال الدقائق 7 و50 و90+ من زمن اللقاء.

تُعد هذه المرة التاسعة التي ينجح فيها حمدالله في هزّ الشباك 3 مرات "هاتريك" خلال مباراة واحدة، ضمن الدوري السعودي للمحترفين، متفوّقاً على السوري عمر السومة، لاعب نادي الأهلي السابق، الذي أحرز ثلاثية في 8 مباريات.

كما يُعتبر عبد الرزاق حمدالله أسرع لاعب يسجّل 100 هدف في المسابقة، إذ احتاج لـ 101 مباراة فقط، متجاوزًا مهاجم "نسور قاسيون" الذي احتاج لـ 102 مباراة.

وصل المهاجم المغربي للهدف رقم 15 في صدارة ترتيب هدافي دوري "روشن"، هذا الموسم، بينما عزز "النمور" صدارتهم في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

فيها حمدالله في هزّ الشباك 3 مرات "هاتريك" خلال مباراة واحدة، ضمن الدوري السعودي للمحترفين، متفوّقاً على السوري عمر السومة، لاعب نادي الأهلي السابق، الّذي أحرز ثلاثية في 8 مباريات.

كما يُعتبر عبد الرزاق حمدالله أسرع لاعب يسجّل 100 هدف في المسابقة، إذ احتاج لـ 101 مباراة فقط، متجاوزاً مهاجم "نسور قاسيون" الّذي احتاج لـ 102 مباراة.

وصل المهاجم المغربي للهدف رقم 15 في صدارة ترتيب هدّافي دوري "روشن"، هذا الموسم، بينما عزز "النمور" من صدارتهم لجدول الترتيب برصيد 50 نقطة.