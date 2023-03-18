دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب نادي النصر السابق، سعد السدحان وبكائه على الهواء مباشرة بالحديث عن زميله السابق بالنادي، سالم مروان.

جاء ذلك في مقابلة أجراها السدحان على قناة MBC طالب فيها المسؤولين السعوديين بالوقوف بجانب ابنة سالم مروان.

وتوفي حارس مرمى المنتخب الوطني السعودي ونادي النصر السابق، سالم مروان، عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض، مساء الاثنين.

وبدأ سالم مروان مسيرته مع النصر عام 1972، واستمر معه حتى 1991، وساهم خلال تلك الفترة في تحقيق 9 بطولات مع فريقه، منها بطولة الدوري 3 مرات أعوام (1980 1981 1989)، وكأس الملك 5 مرات، وكأس الاتحاد مرة واحدة عام 1976.

كما لعب سالم مروان 44 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وشارك معه في العديد من البطولات منها، كأس الخليج 4 مرات، وتصفيات كأس العالم مرتين في عامي 1978 و1982، ودورة الألعاب الآسيوية مرتين في عامي 1978 و1986.