(CNN) -- شُيع جثمان نجم كرة القدم الغاني، كريستيان أتسو، الذي لقي مصرعه في زلزال تركيا المميت، في جنازة بمساعدة الدولة في العاصمة الغانية أكرا، الجمعة.

كان أتسو يلعب مع نادي هاتاي سبور التركي عندما فُقد بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي، وبعد تقارير متضاربة عن مكان وجوده، عُثر على جثته تحت أنقاض الزلزال وعادت إلى غانا في يوم 19 من الشهر نفسه.

واجتمع مئات المعزين بقيادة رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، ومدرب المنتخب الوطني، كريس هيوتون، وزملائه السابقين وعائلته لحضور مراسم الدفن.

أشاد وكيل كريستيان أتسو، نانا سيشير، بموكله على موقع تويتر، قائلاً: "روح جميلة حقاً، لقد كان من دواعي سروري المطلق وشرف وجودك في حياتي".

وأضاف: "لن أترك ذاكرتك تتلاشى أبدًا، وبالتالي لن تموت أبدًا، ستعيش إلى الأبد في قلبي وفي عقلي، أتمنى لو أتيحت لي فرصة أخرى لأضحك معك مرة جديدة".

كما شارك الاتحاد الغاني لكرة القدم صورًا للجنازة على موقع تويتر.

وكان اللاعب الغاني (31 عامًا) قد ارتدى قمصان أندية عدّة، منها تشيلسي وفيتيس آرنهم وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد.

في سياق متصل، وصل عدد قتلى الزلزال الّذي ضرب تركيا وسوريا إلى 54362 شخصًا، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في البلاد عن وفيات إضافية في وقت سابق.

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن عدد القتلى في تركيا وحدها ارتفع إلى 48448، مُشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 6660 أجنبياً من بين القتلى، وفقاً لوكالة الأناضول التركية.