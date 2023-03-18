دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدثت واقعة طريفة في مباراة نادي النصر ونظيره العين، التي أقيمت على أرض استاد هزاع بن زايد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 في الدوري الإماراتي.

فعند الدقيقة 81، سقط حكم المباراة، سلطان عبدالرزاق المرزوقي، على الأرض وأعاق لاعب النصر الذي كان يقود هجمة مرتدة لفريقه، ليسقطه أرضا ويتسبب في إنهاء الهجمة.

وتفاعل اللاعبون على أرض الملعب مع الواقعة بطريقة الممازحة، وطالب بعضهم الحكم بأن ينذر نفسه.

وكان نادي النصر قد حسم نتيجة المباراة لصالحه، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب عبد الله توري عند الدقيقة 75، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قد هزّت شباك المنافس.

بهذه النتيجة، وصل نادي النصر للنقطة 20 في المركز العاشر على سلم ترتيب أندية الدوري الإماراتي، خلال الموسم الجاري، بينما تجمد رصيد منافسه عند النقطة 40 في المركز الثاني.