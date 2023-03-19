دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن غضبه من لاعبيه، بعد تعادل الفريق مع ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لمثلها، ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان "السبيرز" متقدماً بنتيجة 1/3 إلى ما قبل الدقيقة 77، إلّا أن مضيفه نجح في زيارة الشباك في مناسبتين وإحراز التعديل خلال الدقائق الأخيرة.

قال المدرب الإيطالي لبرنامج "مباراة اليوم" عبر "BBC"، بعد التعادل: "المشكلة هي أنّنا أظهرنا أنّنا لسنا فريق، نحن مجرد 11 لاعباً، أرى لاعبين أنانيين، أرى لاعبين لا يريدون مساعدة بعضهم البعض، لا يلعبوا بقلب"، وفقاً لما نقله موقع "يورو سبورت".

وتابع خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "لقد اعتادوا على ذلك هنا، لا يلعبون من أجل شيء مهم"، موضّحاً: "لا يريدون اللعب تحت الضغط، هذه هي قصة توتنهام، 20 عاماً هناك مالك ولم يفوزوا بشيء، لماذا؟".

وأردف كونتي: "حاولت إخفاء الموقف، ولكن الآن لا، لأني أكرر، لا أريد أن أرى ما رأيته اليوم (الأداء)، لأن هذا غير مقبول، ومن أجل المتابعين أيضاً الذين يتابعونا ويدفعون التذاكر لرؤية الفريق".

يملك نادي توتنهام هوتسبير برصيده 49 نقطة، في المركز الرابع على سلم ترتيب أندية (البريميرليغ)، هذا الموسم، بفارق 17 نقطة عن المتصدر أرسنال.