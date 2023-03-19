بوكايو ساكا يخطف الأضواء في البريميرليغ.. ومُغردون يشيدون بأدائه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب بوكايو ساكا هدفين وصنع واحدًا، أسهم من خلالهم في فوز فريقه أرسنال على كريستال بالاس بنتيجة 1/4، في مباراة احتضنها استاد الإمارات، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

تمكّن الجناح الإنجليزي من صناعة الهدف الأول لـ "الغانرز" عند الدقيقة 28، كما أحرز الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 43 و74.

هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، زار ساكا الشباك 12 مرة وقدّم 10 تمريرات حاسمة، ليكون ثالث أكثر لاعب مساهمةً في إحراز الأهداف، خلف إيرلينغ هالاند وهاري كين.

أثنى مُغرّدون في موقع تويتر على بوكايو ساكا، البالغ من العمر 21 عامًا، نظرًا لمستواه العالي الذي لعب دورًا بارزًا في صدارة أرسنال لجدول ترتيب مسابقة البريميرليغ برصيد 69 نقطة.

إليكم أبرز التغريدات: