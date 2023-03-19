دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على فوز فريقه أمام منافسه أبها بنتيجة 1/2، ضمن مباريات الجولة الـ 21 في مسابقة دوري "روشن" السعودي، لموسم 2023/2022.

كان النجم البرتغالي قد ساهم في تحقيق "العالمي" للنقاط الثلاث، بعد تسجيله هدف الفريق الأول من ركلة حرة مباشرة، عبر تسديدة "صاروخية" هزّت شباك المنافس، فيما أحرز زميله أندرسون تاليسكا الهدف الثاني من علامة الجزاء.

قال رونالدو البالغ من العمر 38 عاماً عبر حسابه على موقع تويتر، عقب نهاية المباراة: "من الرائع تحقيق الفوز، وسعيد جداً بالتسجيل هنا في ملعبنا مع جماهيرنا!".

ونجح كريستيانو رونالدو في فكّ "عقدة" ملعب مرسول بارك، معقل نادي النصر، من خلال تسجيله لهدفه الأول في هذا الملعب، إذ سبق وأن تعثر عليه ذلك في جميع المباريات الماضية الّتي استضافها "العالمي"، منذ انضمامه للفريق في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووصل النجم البرتغالي للمساهمة التهديفية رقم 11 في الدوري، خلال الموسم الجاري، إذ سجّل 9 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.