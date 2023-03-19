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نشر الأحد ، 19 مارس / آذار 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واصل بعض اللاعبين المحترفين الأجانب تألقهم في مسابقة دوري "روشن" السعودي، إذ برزوا خلال الجولة الـ21 وقادوا فرقهم إلى تحقيق نتائج هامة في سباق المنافسة.

من قدّموا مستوى عالٍ هم:

عبد الرزاق حمدالله

سجّل 3 أهداف، ساهم فيها في فوز اتحاد جدة على الفتح بنتيجة عريضة 1/5، وتعزيز صدارة الفريق لترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة.

كما اعتلى المهاجم المغربي ترتيب الهدّافين بـ 15 هدفًا.

كريستيانو رونالدو

أحرز هدفًا واحدًا، ساعد فيه النصر في قلب تأخره بهدفٍ أمام أبها إلى انتصارٍ بنتيجة 1/2، ليصل "العالمي" إلى النقطة 49 في مركز الوصافة.

جاء هدف النجم البرتغالي بطريقة جميلة من ركلة حرة مباشرة، عبر تسديدة "صاروخية".

أوديون إيغالو

هزّ الشباك مرة واحدة وقدّم تمريرة حاسمة، وبفضل تحركاته في خط المقدمة قاد الهلال لهزيمة الاتفاق بثلاثية نظيفة.

جوليو تافاريس

وقع على هدفٍ واحد وصنع آخر، وتعاون مع رفاقه في الرائد على فرض التعادل على الشباب بنتيجة 2/2 وخطف نقطة إيجابية.

تصدر كل واحد منهم المشهد في 4 مباريات مختلفة، فمن كان الأفضل برأيك؟