دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل كريستيانو رونالدو هدفًا، ساهم من خلاله في تحقيق فريقه النصر فوز ثمين على حساب أبها بنتيجة 1/2، على أرض ملعب مرسول بارك، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21 في دوري "روشن" السعودي.

قبيل الدقيقة 78، كانت النتيجة تُشير لتقدم أبها بهدفٍ، قبل أن يحرز النجم البرتغالي التعديل لـ "العالمي" من ركلة حرة مباشرة، عبر تسديدة "صاروخية" هزّت شباك المنافس، ثمّ أحرز تاليسكا الهدف الثاني من علامة الجزاء.

تداول مُغردون في موقع تويتر لقطات تظهر تسديدة رونالدو على نطاقٍ واسع، مما أثار تفاعلاً.

وصل كريستيانو رونالدو (38 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 11 في الدوري، هذا الموسم، إذ سجّل 9 أهداف وصنع اثنين.



فيما عزز نادي النصر من احتلاله لوصافة سلم ترتيب أندية دوري "روشن"، برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر اتحاد جدة.