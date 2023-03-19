دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية، على إمكانية انضمام ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لأحد أندية دوري "روشن" السعودي في المرحلة المقبلة.

يرتبط النجم الأرجنتيني مع النادي الباريسي بعقدٍ حتى نهاية موسم 2023/2022، مما يتيح له فرصة الانتقال لأيّ نادٍ آخر، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

تحدّث وزير الرياضة السعودي لوسائل إعلامية محلية على أعقاب اجتماع الدورة 46 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جدة، الأحد.

ورد على أسئلة الصحفيين حول إمكانية استقدام نجم "التانغو"، قائلاً: "عن ميسي، كما قلت في لقاء سابق، إن شاء الله سندعم كل الأندية، لا أستطيع تسمية لاعب على حساب آخر، لأن هذا عمل الأندية".

وأضاف الأمير عبد العزيز الفيصل: "لكن يوجد آلية ويوجد معيار وفي ميزانية لهذا الموضوع، وتصريحي واضح في هذا الشأن".

لعب ميسي 22 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي، هذا الموسم، سجّل خلالها 13 هدفًا وصنع ذات العدد.