دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعتلي نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023/2022 برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

ونجح فريق "البلوغرانا" في زيادة الفارق مع غريمه التقليدي "الميرنغي"، بعد أن تغلّب عليه بهدفين لواحد، مساء الأحد، على أرض ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في قمة مباريات الجولة الـ26.

ويُعد فوز نادي برشلونة على حساب نظيره ريال مدريد هو الثالث خلال عام 2023، إذ سبق وأن هزمه في نهائي كأس السوبر الإسباني وذهاب نصف نهائي كأس الملك.

بذلك، يتقدّم فريق "البلوغرانا" بفارق مريح في سباق المنافسة على لقب (لا ليغا)، مع تبقي 12 مباراة فقط على نهاية المسابقة لهذا الموسم.

ويعتقد البعض أن نادي برشلونة حسم صراع اللقب، فيما يرى البعض الآخر أن الفرصة ما زالت قائمة أمام "الميرنغي" على الرغم من صعوبتها، فما رأيك؟