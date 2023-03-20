دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدثت مفاجأة سارّة في مباراة نادي برشلونة وغريمه ريال مدريد، الّتي أقيمت على أرض ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن مباريات الأسبوع الـ26 في الدوري الإسباني لموسم 2023/2022.

وفي مدرجات معقل "البلوغرانا"، قدّم مشجعٌ عرضاً للزواج إلى صديقته الّتي فوجئت بالأمر، قبل أن توافق على العرض، مما أثار تفاعل الحضور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المشجع وصديقته يرتديان قميص نادي برشلونة، وقد حرصا على دعم فريقهما ومساندته أمام "الميرنغي".

ونجح "البلوغرانا" في قلب الطاولة على منافسه ريال مدريد، إذ حوّل تأخره بهدفٍ إلى فوزٍ ثمين بنتيجة 1/2.

وبهذا الفوز، عزز نادي برشلونة من صدارته لجدول ترتيب مسابقة (لا ليغا)، برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ملاحقه "الميرنغي".