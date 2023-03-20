دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعاني ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد، من إصابة أبعدته عن صفوف منتخب إنجلترا، خلال فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار الجاري.

كان المهاجم (25 عامًا) شارك حتى الدقيقة 82، في مباراة "الشياطين الحمر" وفولهام في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد.

سيفتقد منتخب "الأسود الثلاثة" لمهاجمه، في مباراتي إيطاليا وأوكرانيا يومي 23 و26 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

يُعتبر راشفورد أحد أكثر اللاعبين الإنجليزيين تألقاً بعد نهاية بطولة كأس العالم 2022، وسجّل 27 هدفًا مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، هذا الموسم.

شارك ماركوس راشفورد في 51 مباراة دولية مع منتخب بلاده، أحرز خلالها 15 هدفًا.