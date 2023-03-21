دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، قرار لجنة الحكام بإيقاف طاقم حكام مباراة منتخب السويس والنصر، في منافسات الجولة الـ 22 للمجموعة الثانية بالدوري الممتاز B، إلى أجل غير مسمى.

ويتكون طاقم حكام المباراة من: محمد فاروق (حكم ساحة) وأحمد المأذون وعز الدين جمال (مساعدان)، وتامر خميس (حكم رابع).

وكشف اتحاد كرة القدم في مصر عن فتح تحقيق شامل حول واقعة استعانة الحكم محمد فاروق بهاتف محمول لمراجعة إحدى اللقطات الخاصة بأحداث اللقاء، الذي أقيم على أرض استاد السويس الجديد، عصر الجمعة الماضي.

وذكرت تقارير صحفية مصرية أن الحكم محمد فاروق كان قد احتسب هدفًا لنادي النصر، أثار غضب واعتراض فريق المنافس وأدى لتوقف المباراة لدقائق، مما دفع الحكم إلى الاستعانة بهاتف محمول لمراجعة صحة الهدف، قبل أن يقرر إلغائه بشكل نهائي.