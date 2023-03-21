دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن منتخب النرويج لكرة القدم، الثلاثاء، غياب إيرلينغ هالاند عن صفوف الفريق خلال فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار الجاري، بسبب إصابة في الفخد.

كان المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً قد شارك حتّى الدقيقة 63 في مواجهة فريقه مانشستر سيتي وبيرنلي،في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت الماضي.

سيفتقد منتخب النرويج لخدمات لاعبه في مباراتي إسبانيا وجورجيا في يومي 25 و28 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024".

وجاء في بيان لمنتخب النرويج: "هالاند أصيب ببعض الألم في الفخذ بعد المباراة ضدّ بيرنلي"، مُضيفاً: "بعد إجراء الاختبارات، أمس، أصبح من الواضح أنه لن يشارك في المباريات ضدّ إسبانيا وجورجيا".

فيما ذكر موقع "يورو سبورت" أن الإصابة ستبعد إيرلينغ هالاند عن المستطيل الأخضر لمدة لا تقل عن أسبوع.

أحرز هالاند 42 هدفاً في 37 مباراة مع نادي مانشستر سيتي بمختلف المسابقات، هذا الموسم.

فيما سبق وأن شارك المهاجم النرويجي مع منتخب بلاده في 23 مباراة دولية، سجّل خلالها 21 هدفاً.