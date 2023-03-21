دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورًا تجمعه مع والديه بمناسبة عيد الأم، الذي تحتفل به الدول العربية في 21 مارس/ آذار من كل عام.

حرص مهاجم الفراعنة على مشاركة متابعيه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ظهوره الجديد مع والديه، مما أثار تفاعلاً.

والتحق صلاح بصفوف منتخب مصر مؤخرًا، إذ يخوض الفريق معسكرًا تحضيريًا، استعدادًا لمباراتي منتخب مالاوي في يومي 24 و28 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

يمتلك محمد صلاح، البالغ من العمر 30 عامًا، برصيده 55 مباراة دولية مع "الفراعنة"، سجّل خلالها 42 هدفًا.