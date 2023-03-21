دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي حظر مشجع من دخول ملعبه لمدة 40 عاماً، بعد اعتدائه على حارس نادي إشبيلية الإسباني، خلال مباراة الفريقين في فبراير/ شباط الماضي، ضمن مباريات ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

كانت لقطات مصورة قد أظهرت مشجعاً يقتحم الملعب ويحاول توجيه لكمة لحارس النادي الأندلسي، ماركو دميتروفيتش، لكن الأخير قام بطرحه أرضا وتثبيته.

وهرع لاعبو الفريقين ورجال الأمن نحو المشجع محاولين إبعاد الحارس عنه، قبل أن يتم سحب المشجع واقتياده إلى خارج أرضية الملعب.

وقال نادي آيندهوفن في بيان رسمي: "بالإضافة إلى حظره من دخول الملعب لمدة 40 عاماً، سيبدأ آيندهوفن إجراءات تعويض أي ضرر يتكبده النادي منه".

وتابع البيان: "تلقى أيضاً حظراً لمدة عامين من التواجد في محيط ملعب النادي"، كما سبق وأن حُكم على المشجع بالسجن لمدة 3 أشهر.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد فتح دعوى تأديبية ضدّ النادي الهولندي عقب الحادث ويمكن معاقبة النادي أو تغريمه، وفقاً لموقع "يورو سبورت".