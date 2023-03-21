دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم بتوجيه من رئيس وزارة الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تخصيص دخل مباراتي "الأخضر" الودّيتين أمام فنزويلا وبوليفيا إلى عائلتي اللاعبينِ يوسف السالم وسالم مروان، اللذين فارقا الحياة مؤخرًا.

وذكر اتحاد كرة القدم السعودي عبر حسابه في تويتر أن هذه البادرة تأتي "تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه اللاعبان الراحلان في مسيرتهما مع المنتخب الوطني وكرة القدم السعودية".

وتُوفي اللاعب السابق يوسف السالم في فبراير/ شباط الماضي عن عمر يناهز 37 عامًا، ومواطنه سالم مروان (64 عامًا) في منتصف مارس/ آذار الجاري، بعد صراعهما مع المرض.

ويواجه المنتخب السعودي فنزويلا وبوليفيا في يومي 24 و28 من الشهر الحالي، على أرض استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.