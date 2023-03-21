دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تركي الخليوي، رئيس لجنة توثيق البطولات السابق بالمملكة العربية السعودية، أن "اللجنة الحالية ستعلن عن تصدر نادي الهلال للبطولات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وهذا أمر محسوم"، بحسب تصريحاته لقناة (الإخبارية) السعودية.

وقال الخليوي في تصريحات لبرنامج (المنتصف) المذاع على (الإخبارية)، الاثنين، إن "هذا الأمر ليس عليه خلاف، ولكن الخلاف على الأندية الأخرى التي تريد أن تزيد بطولتين أو خمس بطولات أو ثماني بطولات إلى سجلها".

وأشار تركي الخليوي إلى أن "هناك فارقًا كبيرًا بين الهلال والأندية الأخرى، فالاتحاد لديه 37، والأهلي، والنصر لديهما ما بين 35 إلى 38 بطولة، حسب بطولات المناطق وغيرها".

وردا على سؤال حول أكثر الأندية التي هاجمت اللجنة في السابق، قال: "تعرضنا لهجوم من النصر والأهلي، وبعد ذلك الاتحاد الذي تراجع أخيرا عن موقفه، ولكن الهجوم الأكبر كان من النصر وجماهيره"، موضحا أن تلك الأندية "تعتقد أن اللجنة غير حيادية لأنها لم ترصد بطولات الدرجة الثانية وبطولات المناطق، ونحن نرى غير ذلك"، وأشار المسؤول السابق إلى وجود أندية تنسحب من توثيق البطولات.

ومن المقرر في مارس/ أذار من العام المقبل، أن يتم تحديد موعد لإعلان التقرير النهائي لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.