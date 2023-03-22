دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الأهلي المصري، الثلاثاء، سماح الجهات الأمنية في البلاد بحضور 50 ألف مشجعا لمباراة "المارد الأحمر" ونظيره الهلال السوداني، على أرض استاد القاهرة.

وتقرر أن يلتقي نادي الأهلي مع ضيفه الهلال، يوم 1 أبريل/ نيسان المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا (تشامبيونزليغ) لموسم 2023/2022.

وتُعد المواجهة ساخنة بين الطرفين، إذ ستحسم الفريق المتأهل لدور الثمانية في مسابقة (تشامبيونزليغ) الأفريقي.

ويقع "المارد الأحمر" في المركز الثالث على سلم ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بفارق 3 عن النادي السوداني و4 عن المتصدر ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وقدم مجلس إدارة نادي الأهلي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، شكره إلى وزير الداخلية المصرية، اللواء محمود توفيق، والقيادات الأمنية على "مساندتهم لفريق الأهلي في مهمته الوطنية".

وأكد "المارد الأحمر" على "اعتزازه وتقديره الكامل للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن في كل المواقف، وما يتحملونه من مسئوليات لدعم المؤسسات الرياضية، خاصة عند تمثيلها للبلاد في المحافل القارية".