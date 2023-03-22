دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأت أندية كرة القدم حول العالم المسلمين عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بحلول شهر رمضان، الذي يبدأ أول يوم منه غدًا الخميس.
قال نادي ريال مدريد: "يتقدم نادى ريال مدريد بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير #مدريدستاس!"
ونشر نادي برشلونة مقطع فيديو، قال فيه المدرب تشافي هيرنانديز وبعض لاعبي الفريق: "رمضان مبارك"، وعلّق حساب "البلوغرانا": "نادي #برشلونة يهنئكم بحلول شهر #رمضان رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير!".
فيما غرّد نادي ليفربول: "أقبلت علينا نسمات شهر رمضان الكريم ليفربول يُرسل سلامه وتهنئته للأمة العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بألف خير".
وكتب نادي مانشستر يونايتد: "هل هلاله شهر الخير الجميع في #يونايتد يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك وكل عام وانتم بخير".
وقال نادي بايرن ميونخ: "أهلًا أهلًا يا رمضان.. بعد الغيبة هلالك بان! من #البايرن نتمنى لكم وعائلاتكم وأصدقائكم كل الخير بمناسبة حلول شهر #رمضان المبارك!".
ونشر حساب الدوري الإنجليزي الممتاز باللغة العربية صورة تحمل التهنئة، وعلّق قائلاً: "أهـــلًا رمضــــــان".
بينما غرّد حساب الدوري الإيطالي باللغة العربية: "رابطة الدوري الإيطالي ترسل أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم مبارك عليكم الشهر يا عشاق #الكالتشيو".