تعيين كيليان مبابي قائدا لمنتخب فرنسا.. والمدرب يوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان، تعيين اللاعب الشاب كيليان مبابي قائدا للمنتخب الوطني، في المرحلة المقبلة.

وكان منصب قائد "الديوك" شاغرا بعد اعتزال الحارس هوغو لوريس والمدافع رافاييل فاران اللعب على الصعيد الدولي، بعد بطولة كأس العالم في قطر.

وأوضح ديشان أن المهاجم البالغ من العمر 24 عاما سيرتدي شارة القيادة، فيما سيكون زميله أنطوان غريزمان (32 عاماً) نائبا له.

وقال ديدييه ديشان، في تصريحات إعلامية نقلها موقع "يورو سبورت": "مبابي لديه القدرة على تحمل المسؤولية، والقيام بأدواره داخل الملعب وخارجه"، فيما علق المدافع الفرنسي الحالي إبراهيما كوناتي، قائلا: "مبابي يستحق ذلك، ونحن متفقون على هذا".

ويستعد كيليان مبابي للظهور كقائد لمنتخب بلاده في مواجهة فرنسا وهولندا، يوم 24 مارس/ آذار الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

ويمتلك مبابي برصيده 66 مباراة دولية، أحرز خلالها 36 هدفا، وقد قاد "الديوك" للفوز بلقب مونديال روسيا 2018.