(CNN) -- سجّل حارس المرمى الأرجنتيني، لياندرو ريكينا، هدفًا مُثيرًا خلال مباراة فريقه كوبريسال مع كولو كولو، التي انتهت بفوز الأول 1/3، ضمن منافسات دوري كرة القدم التشيلي.

عند الدقيقة 77، نفذ الحارس لياندرو ريكينا ركلة مرمى بشكل طبيعي، إلا أن الكرة خالفت التوقعات واتجهت نحو مرمى المنافس لتسكنه، مُستغلة تقدم الحارس الآخر برايان كورتيس من على خط مرماه.

وفقاً لقناة "TNT Sports Chile" التشيلية، تم تسجيل الهدف من مسافة 101 متر، وفي حال التصديق عليها من قبل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ستكسر الرقم القياسي لأطول هدف في التاريخ من حيث المسافة.

الرقم القياسي الحالي هو 96.01 مترًا، الذي سجّله توم كينغ في عام 2021، خلال مباراة بين نيوبورت كونتي وتشيلتنهام تاون في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.

وقال الحارس ريكينا لراديو "Bio Bio" التشيلي: "سألتُ خوان سيلفا، مدير النادي، ما إذا كان طلب تسجيل الرقم القياسي سيتم حقاً، وقال لي: نعم بالتأكيد".

وأضاف :"لذلك نحن الآن ننتظر ما هو مطلوب للتحقق من المسافة حقًا، أخبرني (سيلفا) أن الاتحاد التشيلي لكرة القدم اتصل به للتحقق من قياسات الملعب، وهي 150 متراً وقليلاً".



وتابع ريكينا: "إذا كان الأمر كذلك، نظرًا لأن المساحة تبلغ 5 أمتار، فسيكون منطقياً أكثر من 100، الحقيقة هي أنّني سعيد بكلّ هذا، أكثر من أيّ شيء شخصيًا، ولكن أيضاً للمؤسسة ولكرة القدم التشيلية، الدخول في التاريخ مع حدث مثل هذا يجعلني سعيداً".

ولم ترد موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية على الفور على طلب شبكة CNN للتعليق.