دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مسعود أوزيل، لاعب منتخب ألمانيا السابق، اعتزاله لعبة كرة القدم عن عمر يناهز 34 عامًا، وفقاً لبيان نُشر في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.

وجاء في بيان أوزيل: "بعد دراسة متأنية، أعلن تقاعدي الفوري من لعبة كرة القدم الاحترافية، لقد حظيت بامتياز أن أكون لاعبًا لما يقرب 17 عامًا، وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة".

وأضاف البيان: "لكن في الفترة الأخيرة وبعد التعرض لبعض الإصابات أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لترك اللعبة".

وتابع: "لقد كانت رحلة رائعة مليئة باللحظات والعواطف التي لا تنسى، أود أن أشكر جميع الأندية التي لعبت لها، بالإضافة إلى زملائي الذين أصبحوا أصدقاء، كما أتوجه بشكر خاص إلى أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين، لقد كانوا جزءًا من رحلتي منذ اليوم الأول وقدموا لي الكثير من الدعم والحب خلال الأوقات الجيدة والسيئة".

قضى مسعود أوزيل قرابة 17 عامًا في المستطيل الأخضر، ومثّل أندية: ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، وفيردر بريمن وشالكة 04 الألمانيين، وفنربخشة وباشاك شهير التركيين.

فيما خاض مع منتخب بلاده 92 مباراة دولية، سجّل خلالها 23 هدفًا وقدّم 40 تمريرة حاسمة، وقد حصد رفقة الفريق لقب بطولة كأس العالم 2014.