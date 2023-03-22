دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر نادي الزمالك المصري، الأربعاء، الاستغناء عن خدمات المدير الفني للفريق، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، حسبما أعلن الفريق في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حساب "الفارس الأبيض": "شكرًا فيريرا على كل ما قدمته لنادينا، نتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم".

تُعد هذه المرة الثانية التي يفكّ فيها نادي الزمالك ارتباطه بالمدرب البرتغالي، إذ سبق أن أقاله في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يقرر عودته.

تأتي إقالة فيريرا بعد سوء نتائج "الفارس الأبيض" في المسابقات المحلية، وعقب الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا، من الدور الأول.

كان فيريرا قد أشرف على تدريب الزمالك مرتين، الأولى خلال موسم 2014-2015، والثانية منذ منتصف موسم 2022 وإلى الآن، تخللها إقالة لمدة أيام.

حقق المدرب البرتغالي (76 عامًا) عدداً من الألقاب مع "الفارس الأبيض"، منها بطولتي الدوري المصري وكأس مصر.