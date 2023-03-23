(CNN) -- فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقاً في مزاعم دفع نادي برشلونة "أموالا مشبوهة" لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، مسؤول التحكيم السابق في إسبانيا.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتّهم مكتب المدعي العام في برشلونة الفريق الكتالوني بـ"الفساد المستمر بين الأفراد في المجال الرياضي"، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بفضيحة دفع مزعومة هزّت كرة القدم الإسبانية.

وقال "يويفا" في بيان رسمي: "تمّ تعيين مفتشي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لقواعد السلوك والانضباط، اليوم، لإجراء تحقيق بشأن انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي من قِبل نادي برشلونة فيما يتعلق بما يسمى: كاسو نيغريرا".

تواصلت شبكة CNN مع نادي برشلونة للتعليق على فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاً.

عندما اتصلت شبكة CNN بشأن العقوبات المحتملة إذا ثبتت إدانة النادي، رد الاتحاد الأوروبي ببيانه الأصلي. وتفرض قوانين الهيئة الإدارية عقوبات تتراوح من التحذيرات والغرامات إلى "الاستبعاد من المسابقات المستقبلية" لأيّ انتهاكات محتملة للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما تمّ توجيه الاتهام إلى رؤساء الفريق الكتالوني السابقين، ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، والرئيس التنفيذي السابق للنادي، أوسكار جراو، ومدير النادي السابق للرياضات الاحترافية، ألبرت سولير، إلى جانب نيغريرا.

في شكوى مكتوبة من مكتب المدعي العام في برشلونة تمّ إرسالها إلى شبكة CNN في 10 مارس/آذار، تمّ أيضاً اتهام برشلونة والمتهمين الآخرين بـ"جريمة استمرار الإدارة الزائفة وجريمة التزوير المستمر للوثائق التجارية".

صرّح مصدر في الفريق الكتالوني لشبكة CNN في ذلك الوقت أن النادي لم يكن لديه بيان رسمي، على الرغم من أن رد فعله الأول كان أن التهم كانت متوقعة بعد الأحداث الأخيرة، لكن التقرير كان "فرضية استقصائية أولية تماماً"، وأن النادي من شأنه أن يساعد في التحقيق بأيّ طريقة ممكنة.

كما نفى المصدر بشدة أن يكون النادي قد قدّم في أيّ وقت رشوة لحكم أو حاول التأثير على قرارات التحكيم.

أكد المحامي الإسباني، خوسيه ماريا فوستر فابرا، لشبكة CNN في ذلك الوقت أنّه يمثل بارتوميو في القضية، وقال: "نحن نعد الدفاع ولا نعتقد أن هذه القضية ستحال إلى المحاكمة"، رافضاً الإدلاء بتصريحات أخرى.