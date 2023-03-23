دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال اللاعب كريستيانو رونالدو إنه " الآن أفضل" بعد مغادرته لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وانضمامه لنادي النصر السعودي.

وغادر النجم البرتغالي (38 عاما) صفوف "الشياطين الحمر" بعد أن هاجم المدرب إريك تين هاغ وإدارة الفريق، قبل أن ينتقل لفريق "العالمي" في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمدة موسمين وحتى عام 2025.

وتحدث رونالدو، في مؤتمر صحفي، قائلا: "في بعض الأحيان، عليك أن تمر ببعض الأشياء لترى من يقف بجانبك"، مضيفا: "ليس لدي مشكلة في القول، لقد مررت بمسيرتي المهنية بأوقات سيئة، ولكن ليس هناك وقت للندم، الحياة تستمر، سواء كنت تعمل بشكل جيد أم لا، فقد كان ذلك جزءا من تطوري"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "عندما نكون على قمة الجبل، لا يمكننا غالبا رؤية ما هو أسفل، الآن، أنا أكثر استعدادا وأتعلم أن هذا كان مهما، لأنني لم أكن قد مررت بهذا الأمر من قبل، كما حدث في الأشهر القليلة الماضية، الآن أنا أفضل".

ويستعد كريستيانو رونالدو ورفاقه لمواجهة منتخب ليختنشتاين ومنتخب لوكسمبورغ في يومي 23 و26 على التوالي من الشهر الحالي، ضمن تصفيات "يورو 2024"، في أول ظهور للفريق بعد بطولة كأس العالم 2022.

ولعب رونالدو 5 مباريات معظمها كبديل في مونديال قطر 2022، سجل خلالها هدفا واحدا.

ويُعتبر نجم النادي السعودي أكثر لاعب هزا للشباك مع منتخب بلاده في المباريات الدولية، إذ يمتلك برصيده 118 هدفاً بعد أن ظهر في 196 مباراة.