دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر ظهورًا على الصعيد الدولي، بعد أن قاد منتخب البرتغال في مواجهة منتخب ليختنشتاين، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وصل النجم البرتغالي إلى المباراة الدولية رقم 197، متفوّقًا على لاعب منتخب الكويت، بدر المطوع، الّذي شارك في 196 مباراة، لينفرد برقم قياسي جديد.

لعب رونالدو 5 مباريات معظمها كبديلٍ في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، سجّل خلالها هدفًا واحدًا، قبل أن يعود إلى التشكيل الأساسي مجددًا، تحت قيادة المدير الفني روبيرتو مارتينيز.

كما يُعتبر كريستيانو رونالدو (38 عامًا) أكثر لاعب هزّاً للشباك مع منتخب بلاده في المباريات الدولية، إذ يمتلك برصيده 119 هدفًا، منذ مشاركته الأولى عام 2004.

وسجّل النجم البرتغالي 9 أهداف خلال 10 مباريات، مع نادي النصر السعودي، المنضم إليه حديثاً.