دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه بدر المطوع، لاعب منتخب الكويت، رسالة إلى اللاعب كريستيانو رونالدو، بعد أن حطم الأخير الرقم القياسي على صعيد الظهور في المواجهات الدولية.

عقب مشاركته في لقاء البرتغال وليختنشتاين الفائت، بَاتَ النجم البرتغالي أكثر لاعب خوضاً للمباريات الدولية بـ 197 مباراة، بفارق مباراة واحدة فقط عن المطوع.

حرص لاعب "الأزرق الكويتي" على تهنئة رونالدو، قائلاً عبر حسابه على موقع تويتر: "يشرفني جداً أن أمثل بلدي في 196 مباراة دولية، أنا ممتن لامتياز أنّني كنتُ لاعب الرجال الأكثر مشاركة".

وأضاف بدر المطوع: "أنا سعيد لأن الرقم القياسي سيتمّ نقله الآن إلى كريستيانو رونالدو، أنت حقاً أسطورة وقدوة لكلّ لاعب كرة قدم، أتمنى لك حظاً سعيداً وغير ذلك الكثير، وإنجازات مذهلة".

وردّ النجم البرتغالي (38 عاماً) على تغريدة المطوع، بالقول: "شكراً لكلماتك الرقيقة، إنّه لشرف كبير أن أكون اللاعب الأكثر مشاركة بين الرجال، كلّ التوفيق لك أيضاً".

ويُعد رونالدو أيضاً أكثر لاعب هزّاً للشباك مع منتخب بلاده في المباريات الدولية، إذ يمتلك برصيده 120 هدفًا، منذ مشاركته الأولى عام 2004.