دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفع هاري ماغواير، لاعب منتخب إنجلترا، سقف التوقعات بشأن مشاركة الفريق في نهائيات "يورو" 2024، موضّحا أنّه من "الفشل عدم الفوز بلقب البطولة".

ويعتقد المدافع البالغ من العمر 30 عاماً أن الخطوة القادمة يجب أن تهدف إلى حصول منتخب "الأسود الثلاثة" على لقب بطولة كأس أمم أوروبا في نسختها المقبلة.

في الوقت الحالي، يخوض منتخب إنجلترا غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات "يورو" 2024 في ألمانيا، وقد تغلّب على نظيره الإيطالي في الجولة الأولى، بهدفين لهدف.

وقال ماغواير للصحفيين: "أعتقد أن لدينا اللاعبين لتحقيق الفوز"، مُضيفاً: "لدي عقلية، إذا لم نفز بالبطولة فيُعتبر ذلك فشلاً"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع بالقول: "من الواضح أنّنا يجب أن نتأهل أولاً من مجموعة صعبة، لقد أتينا إلى إيطاليا وحققنا نتيجة مذهلة، نحن في مكان جيد، ولدينا الكثير من المواهب واللاعبين الشبان".

وعانى هاري ماغواير من قلّة مشاركته بشكل أساسي في تشكيل نادي مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، وقال عن ذلك: "أريد أن ألعب كلّ مباراة للنادي ولبلدي، أشعر أنّني بحالة جيدة بما يكفي للعب على مستوى عالٍ، وقد أثبت ذلك على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية حتّى الآن".

وخاض ماغواير 53 مباراة دولية بقميص منتخب "الأسود الثلاثة"، سجّل خلالها 7 أهداف.