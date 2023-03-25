دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن منتخب الأرجنتين لكرة القدم، السبت، إطلاق تسمية "ليونيل أندريس ميسي" على مقره التدريبي، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، تكريمًا للاعب البالغ من العمر 35 عامًا.

ويأتي هذا التكريم عقب نجاح نجم منتخب "التانغو" في قيادة الفريق لتحقيق لقب بطولة كأس العالم 2022، بعد أن كان اللقب غائبًا عن خزائنه لـ 36 عامًا.

في مونديال قطر، سجّل ميسي 7 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة، لينال جائزة اللاعب الأفضل في البطولة.

وكان ميسي قد سجّل هدفاً، أسهم من خلاله في فوز الأرجنتين على بنما بنتيجة 0/2، في مناسبة ودّية، خلال فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار الجاري.

ويمتلك النجم الأرجنتيني 99 هدفًا مع منتخب بلاده، بعد أن شارك في 173 مباراة دولية.