دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر، ليساهم في فوز منتخب مصر على مالاوي بنتيجة 0/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب 30 يونيو، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2024.

وتمكن مهاجم "الفراعنة" من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 20، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، كما قدم تمريرة حاسمة إلى زميله عمر مرموش، الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 45+.

ويُعد هذا الهدف رقم 50 لصلاح (30 عاما) مع منتخب بلاده، ويفصله 26 هدفا عن الهداف التاريخي للفريق، حسام حسن.

وبهذ الفوز، وصل منتخب مصر للنقطة السادسة في صدارة سلم ترتيب المجموعة الرابعة، على أن تتكرر المواجهة بين المنتخبين يوم 28 مارس/ آذار الجاري.