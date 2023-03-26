دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الأحد، التوصل إلى تسوية والإبقاء على عقوبة اللاعب فهد المولد، بالإيقاف لمدة 18 شهرًا، على أن تنتهي يوم 20 أغسطس/ آب المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي بعد عمل تسوية وسحب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) الاستئناف المقدم من قبلها.

وجاء في البيان: "تود اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن توضح ما تم التوصل إليه في قضية انتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات من قبل اللاعب فهد المولد، والذي وقع بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2022، وبعد حضور جلسة استماع عادلة وسماع أقوال اللاعب وفريق الدفاع، وبعد مداولة القضية، أصدرت اللجنة حينها قرارها بإيقاف المولد عن المشاركات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة 18 شهرًا".

وأضاف البيان: "اللاعب قد استأنف قرار الإيقاف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2022، وقد أصدر مركز التحكيم الرياضي قراره بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 بتقليص فترة إيقاف اللاعب فهد المولد لتصبح شهرين فقط عن الانتهاك محل المنازعة الماثلة".

وتابع: "الأمر الذي استدعى تدخل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات باستئناف قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022".

وقال البيان إن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وافقت على اتفاق تسوية مع الوكالة بتاريخ 2 مارس/ آذار 2023، يتم بموجبه اعتماد العقوبة التي فرضتها اللجنة السعودية في بداية القضية، وهي إيقاف اللاعب فهد المولد عن المشاركة الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة 18 شهرًا، بحيث تنتهي فترة الإيقاف في 20 أغسطس/ آب 2023.

وذكرت اللجنة أنه "بموجب هذه التسوية سحبت الوكالة الدولية الاستئناف المقدم من قبلها إلى محكمة التحكيم الرياضة الدولية، وأن يتحمل اللاعب أي تكاليف أو رسوم مالية مستحقة لمحكة CAS".

وكان فهد المولد (28 عامًا)، لاعب نادي الشباب السعودي، قد تمّ استبعاده من قائمة منتخب بلاده التي شاركت في بطولة كأس العالم الفائتة، بسبب تبعات قضية المنشطات.