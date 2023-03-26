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نشر الأحد ، 26 مارس / آذار 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى منتخب مصر باللاعب محمد صلاح بعد أن نجح في تسجيل 50 هدفاً مع "الفراعنة"، واعتلائه صدارة ترتيب هدّافي نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، على مر التاريخ.

وكرّم اللاعبون والكادر الفني والإداري في منتخب مصر المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً، على أعقاب معسكر الفريق خلال فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار الجاري.

ووصل صلاح للهدف رقم 50 بعد أن هزّ شباك منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2024، الجمعة الماضي.

ويفصل محمد صلاح 26 هدفاً عن الهدّاف التاريخي لـ "الفراعنة"، حسام حسن.

فيما سبق وأن احتل صلاح صدارة ترتيب هدّافي "الريدز" تاريخياً في مسابقة (البريميرليغ)، برصيد 129 هدفاً، متجاوزاً اللاعب السابق روبي فاولر، الّذي أحرز 128 هدفاً.