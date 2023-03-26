دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلّب المنتخب المغربي على نظيره البرازيلي، بهدفين لواحد، في مباراة ودّية جمعت المنتخبين، خلال فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار الجاري.

سجّل سفيان بوفال وعبد الحميد صابيري هدفي "أسود الأطلس" في الدقيقتين 29 و79، فيما أحرز كاسيميرو هدف "السامبا" الوحيد عند الدقيقة 67.

شهدت المباراة الّتي أقيمت على أرض ملعب طنجة، فجر الأحد، أجواء استثنائية، إذ تواجد الآلاف في المدرجات، وحرصوا على دعم منتخب المغرب في ظهوره الأول بعد بطولة كأس العالم الفائتة.

يُعد هذا الفوز الأول لـ "أسود الأطلس" على حساب المنتخب البرازيلي، إذ لم يسبق وأن تذوق طعم الانتصار أمامه في المواجهات السابقة بينهما.

وسيتوجه المنتخب المغربي إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لملاقاة منتخب بيرو ودّياً، يوم 28 من الشهر الحالي.