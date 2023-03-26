دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انسحب اللاعب فيل فودين من صفوف منتخب إنجلترا، الذي يخوض غمار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، بسبب الإصابة، حسبما أعلن نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي، الأحد.

وجاء في بيان "السيتيسينز": "يمكن لمانشستر سيتي تأكيد مغادرة فيل فودين لتشكيلة إنجلترا بعد خضوعه لعملية جراحية في لندن بسبب التهاب الزائدة الدودية الحاد".

وأضاف: "سيعود فيل الآن إلى مانشستر لبدء إعادة التأهيل، ولن يكون جاهزًا لمباراة نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول وليس من الواضح في هذه المرحلة إلى متى سيكون غير متواجد".

وتابع البيان: "سنوافيكم بالتحديثات عن حالة فودين، الجميع في مانشستر سيتي يتمنون لفيل الشفاء العاجل".

وتأكد غياب المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا عن تشكيل "السيتيسينز" خلال مواجهة "الريدز" في مسابقة (البريميرليغ)، السبت المقبل.

يمتلك فيل فودين برصيده 3 أهداف بعد أن خاض 23 مباراة دولية بقميص "الأسود الثلاثة"، فيما سجل 9 أهداف وصنع 4 في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم.