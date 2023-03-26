دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، اللاعب هاري كين بعد أن أصبح الهدّاف التاريخي لمنتخب إنجلترا برصيد 54 هدفاً، متجاوزاً اللاعب السابق واين روني بفارق هدف واحد.

وفي اتصال فيديو نشره رئيس الوزراء البريطاني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ريشي سوناك للمهاجم البالغ من العمر 29 عاماً: "أنت قائد استثنائي، وقدوة غير عادية، والبلد بأكمله فخور جداً بك ومحظوظ أن يكون لديه لاعب مثلك".

فيما كشف كين عن طموحه المقبل، باعتلاء صدارة ترتيب هدّافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ.

وقال هاري كين: "هذا طموح موجودة بالتأكيد، لقد اقتربت أكثر، لذلك من المؤكد أنّني أريد تحقيق شيء، لكنني أحاول ألّا أنظر بعيداً في كرة القدم، يمكن أن يتغير شيء في فترة قصيرة من الزمن، لكنني أشعر بلياقة بدنية، أبلغ 29 عاماً، لذلك آمل أن أحصل على الكثير".

وسجّل هدّاف نادي توتنهام هوتسبير 204 أهداف في (البريميرليغ)، ويفصله 56 هدفاً عن الهدّاف التاريخي للمسابقة، آلان شيرر.