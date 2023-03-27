دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إقالة المدير الفني للفريق، الإيطالي أنطونيو كونتي، حسبما أعلن عنه "السبيرز" في بيان على موقعه الرسمي، ليلة الاثنين.

وجاء في بيان النادي الناشط في مسابقة (البريميرليغ): "يمكننا الإعلان عن مغادرة المدرب أنطونيو كونتي للنادي بالاتفاق المتبادل، حققنا التأهل لدوري أبطال أوروبا في موسم أنطونيو الأول بالنادي، نشكره على مساهمته ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وأضاف البيان: "سيأخذ كريستيان ستيليني الفريق كمدرب رئيسي بالإنابة للفترة المتبقية من الموسم، جنباً إلى جنب مع ريان ماسون كمدرب مساعد".

وقال رئيس مجلس إدارة النادي، دانيال ليفي، لموقع توتنهام هوتسبير: "لدينا 10 مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونحن نقاتل للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا، نحن جميعاً بحاجة إلى التعاون، يتعين على الجميع التقدم لضمان أعلى مستوى ممكن لنادينا والداعمين المخلصين والمذهلين".

وفي الآونة الأخيرة، وجّه المدرب الإيطالي، 53 عاماً، انتقادات لاذعة إلى لاعبي الفريق، ووصفهم بـ"الإنانيين" وبأنّهم "لا يساعدون بعضهم".

ويقع "السبيرز" في المركز الرابع على سلم ترتيب أندية مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم، برصيد 49 نقطة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر نادي أرسنال.