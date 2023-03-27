دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل كريستيانو رونالدو هدفين، أسهم من خلالهما في فوز منتخب البرتغال على منتخب لوكسمبورغ بستة أهداف دون مقابل، في مباراتهما الّتي أقيمت، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وتمكّن رونالدو من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 9، من تسديدة داخل منطقة الجزاء، وبطريقة مشابهة أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 31.

ويُعد هذا الهدف رقم 122 للنجم البرتغالي، في صدارة ترتيب الهدافين على الصعيد الدولي، على مر التاريخ.

كما عزز كريستيانو رونالدو، 38 عاماً، من رقمه القياسي، كأكثر اللاعبين ظهوراً مع منتخباتهم الوطنية، بـ198 مباراة، بفارق مباراتين عن الكويتي بدر المطوع.

فيما وصل منتخب البرتغال للنقطة السادسة في صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو" المقرر إقامتها على الأراضي الألمانية.